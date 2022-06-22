Edinilen bilgilere göre, Yaklaşık 20 gün önce Konya 'nın Akşehir ilçesinde mağdur M.U.'ya ait motosiklet çalındı. Motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı araştırma ve 50'ye yakın kamera incelemesinde motosikleti çalan şahsın Handevi K., isimli şahıs olduğunu ve çaldığı motosiklet Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine Yeşilyurt beldesinde sattığını tespit edildi. Ardından şüphelinin peşine düşen ekipler Handevi K.'yı, Akşehir'de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Motosiklet, Karahisar, Akşehir, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çalıntı motosiklet satan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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