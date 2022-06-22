Çalıntı motosiklet satan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Çalıntı motosiklet satan şahıs tutuklandı

22.06.2022 11:27
Çalıntı motosiklet satan şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde çalıntı motosiklet çaldığı tespit edilen şahıs polisin başarılı takibi ile yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde çalıntı motosiklet çaldığı tespit edilen şahıs polisin başarılı takibi ile yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Yaklaşık 20 gün önce Konya'nın Akşehir ilçesinde mağdur M.U.'ya ait motosiklet çalındı. Motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı araştırma ve 50'ye yakın kamera incelemesinde motosikleti çalan şahsın Handevi K., isimli şahıs olduğunu ve çaldığı motosiklet Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine Yeşilyurt beldesinde sattığını tespit edildi. Ardından şüphelinin peşine düşen ekipler Handevi K.'yı, Akşehir'de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Karahisar, Akşehir, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalıntı motosiklet satan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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