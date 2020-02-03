Çalıntı motosiklet terk edilmiş halde bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çalıntı motosiklet terk edilmiş halde bulundu - Son Dakika

Çalıntı motosiklet terk edilmiş halde bulundu

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde çalıntı motosiklet polis ekiplerince terk edilmiş halde bulundu.

Çalıntı motosiklet terk edilmiş halde bulundu, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde çalıntı motosiklet polis ekiplerince terk edilmiş halde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce Cumartesi gecesi Nasuh Ceylan'a 55 NG 331 plakalı ait motosiklet Emirefendi Mahallesi'ndeki evinin önünde park halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosikleti Emirefendi Mahallesi Nur 2. Sokak'ta terk edilmiş bir vaziyette buldu. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından motosiklet sahibine teslim edildi.


Polis ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. - SAMSUN

Samsun, Bafra, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Avrupa'da peş peşe saldırılar! Londra'nın ardından Belçika'da da bıçaklı saldırı düzenlendi
Trabzon'da koronavirüs alarmı! Çinli turist hastaneye kaldırıldı Malatya'da şüpheli şahsa müdahale eden 3 Mahalle Bekçisi'nden 1'i silahla, 2'si bıçakla yaralandı Çaldığı kabloların karda bıraktığı iz hırsızı ele verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 22:10:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çalıntı motosiklet terk edilmiş halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]