Çalıntı motosiklet trafik kontrolünde bulundu - Son Dakika
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Çalıntı motosiklet trafik kontrolünde bulundu

01.05.2022 13:36
Çalıntı motosiklet trafik kontrolünde bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalınan motosiklet, jandarma ekiplerinin trafik kontrolü sırasında bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalınan motosiklet, jandarma ekiplerinin trafik kontrolü sırasında bulundu. Motosikleti kullanan şahsa 6 bin 961 TL para cezası uygulanırken, motosiklet sahibine teslim edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 30 Nisan Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Türkler Mahallesi'nde yapılan trafik kontrolünde O.U. isimli şahsın kullanmış olduğu üzerinde plakası bulunmayan motosikletin şasi numarası üzerinden yapılan sorgusunda çalıntı olarak arandığı tespit edildi. Çalıntı motosikleti kullanan O.U. isimli şahsa toplam 6 bin 961 TL idari para cezası uygulanırken, motosiklet sahibi H.U.'ya teslim edildi. Olayla ilgili adli işlem de başlatıldı. - ANTALYA

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Türk Lirası, Motosiklet, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalıntı motosiklet trafik kontrolünde bulundu - Son Dakika


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