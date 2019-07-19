Çalıntı motosiklet yol kontrolü sırasında bulundu

Batman-Beşiri karayolunda yapılan uygulamada, çalıntı olduğu bildirilen motosiklet bulundu.

Batman-Beşiri karayolunda yapılan uygulamada, çalıntı olduğu bildirilen motosiklet bulundu.



Batman-Beşiri karayolunda jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada bir motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Yol arama uygulamasında yakalanan çalıntı motosikletin sürücüsü O.D. gözaltına alındı. Motosiklet sahibine teslim edilirken, zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. - BATMAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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