Çalıntı motosiklet yol kontrolü sırasında bulundu
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Batman-Beşiri karayolunda yapılan uygulamada, çalıntı olduğu bildirilen motosiklet bulundu.
Batman-Beşiri karayolunda yapılan uygulamada, çalıntı olduğu bildirilen motosiklet bulundu. Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:45 Kaynak: İHA
Batman-Beşiri karayolunda jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada bir motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Yol arama uygulamasında yakalanan çalıntı motosikletin sürücüsü O.D. gözaltına alındı. Motosiklet sahibine teslim edilirken, zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. - BATMAN
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