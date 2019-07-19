Son Dakika Haberleri: Çalıntı motosiklet yol kontrolü sırasında bulundu
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Çalıntı motosiklet yol kontrolü sırasında bulundu

4 dakika önce

Batman-Beşiri karayolunda yapılan uygulamada, çalıntı olduğu bildirilen motosiklet bulundu.

Çalıntı motosiklet yol kontrolü sırasında bulundu, System.String[]
Batman-Beşiri karayolunda yapılan uygulamada, çalıntı olduğu bildirilen motosiklet bulundu.

Batman-Beşiri karayolunda jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada bir motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Yol arama uygulamasında yakalanan çalıntı motosikletin sürücüsü O.D. gözaltına alındı. Motosiklet sahibine teslim edilirken, zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. - BATMAN
Motosiklet, Jandarma, Beşiri, Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:45 Kaynak: İHA
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