Son Dakika Haberleri: Çalıntı motosikleti satıp ikinci kez çaldığı iddiası
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Çalıntı motosikleti satıp ikinci kez çaldığı iddiası

40 dakika önce

Amasya'da, çaldığı elektrikli motosikleti internet üzerinden satıp ikinci kez çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Amasya'da, çaldığı elektrikli motosikleti internet üzerinden satıp ikinci kez çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, 21 yaşındaki İ.B, Çorum'da çaldığı elektrikli motosikleti ikinci el eşyanın satıldığı internet sitesinde satışa sundu. İ.B, araçla Amasya'ya getirdiği elektrikli motosikleti Irak uyruklu F.A'ya (23) sattı.
Motosikletin yedek anahtarlarını teslim etmeyen İ.B, alıcıyı takibe başladı. F.A. hastaneye girdiği sırada kafasında kask takılı olan İ.B. motosikleti çalarak kaçtı.
Hastaneden çıktığında motosikleti yerinde bulamayan F.A. durumu polise bildirdi. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, motosikleti çalıp bahçeye sakladığı tespit edilen İ.B'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Motosiklet, yediemin otoparkına teslim edildi.
İ.B'nin motosikleti çalarak uzaklaşması, hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:02 Kaynak: AA
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