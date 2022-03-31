Çalıntı motosikletle hırsızlık yaptılar - Son Dakika
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Çalıntı motosikletle hırsızlık yaptılar

31.03.2022 10:15
Çalıntı motosikletle hırsızlık yaptılar

Eskişehir'de çalıntı motosikletle hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de çalıntı motosikletle hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 ayrı işyerindeki hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayına karışan motosikletli H.D. ve Y.D. isimli şüpheliler kovalamaca neticesinde yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 1 adet bıçak ele geçirilirken, ayrıca olayda kullanılan motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi.

Yakalanan Y.D. isimli şahsın çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Çalıntı motosikletle hırsızlık yaptılar

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Eskişehir'de 2 hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı Eskişehir'de 2 hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı Hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi Hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi

Eskişehir, Hırsızlık, Tepebaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalıntı motosikletle hırsızlık yaptılar - Son Dakika


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