Çalıntı motosikletle kablo çalmaya çalışan 4 şahsı jandarma yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çalıntı motosikletle kablo çalmaya çalışan 4 şahsı jandarma yakaladı

19.07.2022 11:17
Çalıntı motosikletle kablo çalmaya çalışan 4 şahsı jandarma yakaladı

Afyonkarahisar'da iletişim şirketine ait kabloları keserek çalmaya şahısların jandarmanın takibi ile suçüstü yapıldı.

Afyonkarahisar'da iletişim şirketine ait kabloları keserek çalmaya şahısların jandarmanın takibi ile suçüstü yapıldı. Yakalanan 4 şahsın kabloları çalmak için geldikleri motosikletlerinde çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Olay, Emirdağ ilçesi Alibeyce köyü, Boztepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede şüpheli şahıslar olduğunu ihbarını alan Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine giderek şahısları takibe aldı. Bölgeye 2 motosiklet ile gelen B.P., D.Ü., B.G. ve B.A., isimli şahıslar, jandarma ekiplerini fark edince kaçmaya çalışsa da kısa sürede yakalandı.Yapılan kontrollerde şahısların kullandıkları motorların 5 gün önce Eskişehir'den çalındığı, B.G. isimli şahsın üzerinde ise bonzai olarak tabir edilen uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Çalıntı motosikletler sahiplerine teslim edilirken çok sayıda suç kaydı bulunan şahıslar ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Didim Jandarması uyuşturucu tacirlerini suçüstü yakaladı Didim Jandarması uyuşturucu tacirlerini suçüstü yakaladı Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor
Kaynak: İHA

Karahisar, Jandarma, Hisarcık, Emirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalıntı motosikletle kablo çalmaya çalışan 4 şahsı jandarma yakaladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:14 Bakan Hulusi Akar, ABD'nin şartlı F-16 satışı tasarısına tepki gösterdi: Ortalığı karıştırıyorlar, ABD'nin bu oyuna gelmemesini bekliyoruz
11:04 Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL, 17,56 seviyesinden işlem görüyor
11:02 Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Haris Seferovic bugün özel uçakla İstanbul'a geliyor
11:02 Gram altında oynaklık devam ediyor! ABD'de yaşanan resesyon endişesi altın fiyatlarını da etkiledi
11:01 Vatandaşa peş peşe kötü haberler! Yumurta fiyatlarına da zam geldi
10:46 Otobüs durağındaki kadına cinsel organını gösteren kişinin FETÖ'den ihraç edilen eski polis olduğu anlaşıldı
10:43 Cübbeli Ahmet Hoca kaset tehdidine rest çekti: Kasetleri çıkarmayan melundur, Allah'ın laneti üzerine olsun
10:32 Selçuk Ural'dan Recep Tayyip Erdoğan itirafı: Hakan Ural hapse girince yanına almasını rica ettim
10:27 Borussia Dortmund'da şok! Yeni transfer Sebastien Haller'de testis tümörüne rastlandı
10:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan salgın uyarısı: Koronavirüs vaka artışı 40 katına çıktı, hastane yükü 3 kat kadar arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 11:27:53. #1.11#
SON DAKİKA: Çalıntı motosikletle kablo çalmaya çalışan 4 şahsı jandarma yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement