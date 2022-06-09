Çalıntı motosikletle kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

ADANA - Adana'da devriye görevi yapan polis ekipleri şüphelendikleri motosiklete "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü sadece 1 kilometre sonunda kıskıvrak yakalandı. Yapılan incelemelerde sürücünün motosiklet çalıntı olduğu için kaçtığı tespit edilirken araçta kullandığı plakanın sahte olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi ara sokaklarında devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri motosikletli kişiye "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan motosiklet sürücü Sinan A. kaçmaya başladı. Sadece 1 kilometre kaçabilen Sinan A., Güney Kuşak Bulvarı üzerinde Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Polis ekipleri aracın plakasının sorguladığında sahte olduğunu belirledi. Motosikletin şase sorgusunu yapan polisler, aracın çalıntı olduğunu tespit etti. Motosikleti kullanan Sinan A. ve yolcu konumundaki Hüseyin A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.