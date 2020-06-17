Çalıntı motosikletle polisten kaçan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şüpheli M.E. hakkında suç eşyasını satın almaktan işlem yapılırken, motosiklet ise sahibine teslim edilmek üzere çekiciyle otoparka götürüldü.

Polis tarafından yapılan inceleme sonrasında motosikletin, 2019'da Gaziantep 'ten çalındığı ortaya çıktı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kuzey Çevre Yolu doğu girişinde motosikletlere yönelik denetim yapan trafik ekipleri, plakasız bir motosiklete "dur" ikazında bulundu. Polisten kaçmaya çalışan sürücü, aynı bulvar üzerinde kovalamaca sonucu yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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