Çalıntı motosikletle polisten kaçtı, kovalamaca bahçede bitti - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin dur ihtarına uymayıp polisten kaçan şüpheli motosikleti ile bir evin bahçesine uçtu. Motosikleti ile bahçeye uçan şüphelinin üstünden uyuşturucu madde çıktı.

Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi Stad Çıkmazı sokakta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Ekipleri şüphelendikleri bir motosikleti durdurmak istedi. Polisleri görünce kaçmaya başlayan şüpheli Stad Çıkmazı sokağa dönüş yapmak istedi. Hızını almayan şüpheli yol kenarında bulunan bir evin bahçesine uçtu. Narkotik ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan şüphelinin yapılan kimlik kontrolünde M.B. olduğu tespit edildi. Şüphelinin yapılan üst aramasında 3.20 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan şase sorgulamasında ise motosikletin çalıntı olduğu anlaşıldı. - AYDIN