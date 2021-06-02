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Son dakika: Çalıntı motosikletle trafiği birbirine kattı ters yöne girip kaza yaptı - Son Dakika

Son dakika: Çalıntı motosikletle trafiği birbirine kattı ters yöne girip kaza yaptı

02.06.2021 12:39

Son dakika 3. sayfa haberi: Çalıntı motosikletle trafiği birbirine kattı ters yöne girip kaza yaptı Hırsızlık şüphelisinin trafiği altüst eden kaçışı ve düştüğü anları saniye saniye kaydedildi Motosiklet hırsızı, jandarmaya silah çekerek olay yerinden kaçtı Antalya'da seyir halindeyken jandarmayı görünce ters şeride...

Çalıntı motosikletle trafiği birbirine kattı ters yöne girip kaza yaptı

Hırsızlık şüphelisinin trafiği altüst eden kaçışı ve düştüğü anları saniye saniye kaydedildi

Motosiklet hırsızı, jandarmaya silah çekerek olay yerinden kaçtı

ANTALYA - Antalya'da seyir halindeyken jandarmayı görünce ters şeride giren şahıs, 3 kilometre ters yönde gittikten sonra kaza yaptı. Motosikletten inip dur ihtarına uymayan şüpheli Jandarmaya silah çekerek olay yerinden kaçtı. Şüpheli şahsın yaptığı tehlikeli yolculuk ile düştügü anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Manavgat- Alanya D-400 Karayolunda yaşandı. Sanayi kavşağındaki trafik ışıklarında duran Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu devriye ekibini gören motosikletli bir şahıs, panik halinde araçlar arasında zikzaklar çizerek ilerlemeye başladı. Motosiklet sürücüsünün trafikte tehlike oluşturduğunu gören ekip, motosikleti takibe aldı.

Yaklaşık 3 kilometrelik takibin ardından, motosiklet sürücüsü, Aksaz kavşağında kaçıp ters şeride girdiğinde, karşısından gelen araçlara aldırış etmeksizin, bir eliyle motosikleti kullanırken bir elinde de cep telefonuyla ilgilendi. Yan yola giren jandarma ekibi de şahsın takibini sürdürdü. Ters yönde yaklaşık 3 kilometre giden şüpheli, Doğançam Kavşağını geçtikten sonra karşısından gelen araçtan kurtulmak isterken bariyere çarparak yere savruldu.

Yan yolda takibini sürdüren jandarma ekibi, şahsı yakalamak için harekete geçse de, belinden silah çıkardığı bildirilen şüpheli yoğun trafiğe aldırmaksızın karşı şeride geçerek izini kaybettirdi

"Motor bir gün önce çalınmış"

Şüphelinin kaza yaptıktan sonra yol ortasında bırakıp kaçtığı 07 AIY 003 plakalı motosikleti sorgulayan ekipler, motosikletin 1 gün önce Yukarı Pazarcı Mahallesinden bir ikametten çalındığını, sahibinin Cumhuriyet Polis Merkezine çalıntı müracaatında bulunduğu belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi tarafından motosiklet üzerinde inceleme yapıldıktan sonra motosiklet sahibine teslim edilmek üzere yediemin otoparkına çekildi.

Son dakika: Çalıntı motosikletle trafiği birbirine kattı ters yöne girip kaza yaptı
Son dakika: Çalıntı motosikletle trafiği birbirine kattı ters yöne girip kaza yaptı
Son dakika: Çalıntı motosikletle trafiği birbirine kattı ters yöne girip kaza yaptı
Son dakika: Çalıntı motosikletle trafiği birbirine kattı ters yöne girip kaza yaptı
Son dakika: Çalıntı motosikletle trafiği birbirine kattı ters yöne girip kaza yaptı
Son dakika: Çalıntı motosikletle trafiği birbirine kattı ters yöne girip kaza yaptı
Son dakika: Çalıntı motosikletle trafiği birbirine kattı ters yöne girip kaza yaptı
Son dakika: Çalıntı motosikletle trafiği birbirine kattı ters yöne girip kaza yaptı
Son dakika: Çalıntı motosikletle trafiği birbirine kattı ters yöne girip kaza yaptı

Motosiklet, Jandarma, Antalya, Silah, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Çalıntı motosikletle trafiği birbirine kattı ters yöne girip kaza yaptı - Son Dakika


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