Çalıntı motosikletle yakalanan zanlının üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Çalıntı motosikletle yakalanan zanlının üzerinden uyuşturucu çıktı

15.03.2022 12:44
Çalıntı motosikletle yakalanan zanlının üzerinden uyuşturucu çıktı

Niğde'de çalıntı motosikletle yakalanan ve üst aramasında 342 gram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Niğde'de çalıntı motosikletle yakalanan ve üst aramasında 342 gram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde yaya devriye faaliyeti yürüten çarşı ve mahalle bekçileri, şüphe üzerine bir motosiklet sürücüsünü durdurdu.

Kontrolde motosikletin çalıntı olduğunu tespit eden bekçiler, şüphelinin üst aramasında, 342 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, 8 fişek ve bıçak buldu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan, çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.

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Niğde, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çalıntı motosikletle yakalanan zanlının üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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