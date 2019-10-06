Son Dakika Haberleri: Çalıntı motosikletle yakalandı
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Çalıntı motosikletle yakalandı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çalıntı olduğu belirlenen motosiklet, kovalamaca sonucu yakalandı.

Çalıntı motosikletle yakalandı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çalıntı olduğu belirlenen motosiklet, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bayraktar Mahallesi yakınlarında yol uygulaması yapan polis ekipleri, plakasız bir motosikleti durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikletin sürücüsü S.Y (31) kısa süreli kovalamaca sonucunda yakalandı.

Zanlı gözaltına alınırken, çalıntı olduğu belirlenen motosiklete el konuldu.

Adıyaman, Polis, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:52 Kaynak: AA
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