Çalıntı motosikletle yakalandı
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çalıntı olduğu belirlenen motosiklet, kovalamaca sonucu yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:52 Kaynak: AA
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çalıntı olduğu belirlenen motosiklet, kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bayraktar Mahallesi yakınlarında yol uygulaması yapan polis ekipleri, plakasız bir motosikleti durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikletin sürücüsü S.Y (31) kısa süreli kovalamaca sonucunda yakalandı.
Zanlı gözaltına alınırken, çalıntı olduğu belirlenen motosiklete el konuldu.
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