Son Dakika Haberleri: Çalıntı Motosikletler Milas'ta Bulundu

Çalıntı Motosikletler Milas'ta Bulundu

44 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinden ve Muğla'nın Yatağan ilçesinden çalınan iki motosiklet, polisin çalışmasıyla Milas'ta bulundu.

Çalıntı Motosikletler Milas'ta Bulundu, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinden ve Muğla'nın Yatağan ilçesinden çalınan iki motosiklet, polisin çalışmasıyla Milas'ta bulundu.

Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışma neticesinde iki çalıntı motosiklet ele geçirdi. Aydın'ın Didim ilçesinden ve Muğla'nın Yatağan ilçesinden çalınan iki motosikletin Milas'ta görüldüğüne dair bir ihbar üzerine harekete geçen Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Milas genelinde çalışma başlattı. Polisin titiz çalışması neticesinde, plakaları sökülmüş haldeki TOKİ konutlarının bahçesinde ve Gümüşlük Mahallesi Çaltılık Sokak'ta iki adet motosiklet ele geçirildi. İnceleme ve araştırma sonucu motosikletlerin, Didim ve Yatağan'da çalınan motosikletler olduğu tespit edildi. Çalıntı motosikletler üzerinde detaylı inceleme gerçekleştiren polis, hırsızlık olayıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:36 Kaynak: İHA

Yatağan, Didim, Muğla, Milas, 3. Sayfa
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