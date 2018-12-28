Çalıntı Motosikletler Milas'ta Bulundu
44 dakika önce
Aydın'ın Didim ilçesinden ve Muğla'nın Yatağan ilçesinden çalınan iki motosiklet, polisin çalışmasıyla Milas'ta bulundu.
Aydın
'ın Didim
ilçesinden ve Muğla
'nın Yatağan
ilçesinden çalınan iki motosiklet, polisin çalışmasıyla Milas
'ta bulundu.
Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışma neticesinde iki çalıntı motosiklet ele geçirdi. Aydın'ın Didim ilçesinden ve Muğla'nın Yatağan ilçesinden çalınan iki motosikletin Milas'ta görüldüğüne dair bir ihbar üzerine harekete geçen Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Milas genelinde çalışma başlattı. Polisin titiz çalışması neticesinde, plakaları sökülmüş haldeki TOKİ konutlarının bahçesinde ve Gümüşlük Mahallesi
Çaltılık Sokak'ta iki adet motosiklet ele geçirildi. İnceleme ve araştırma sonucu motosikletlerin, Didim ve Yatağan'da çalınan motosikletler olduğu tespit edildi. Çalıntı motosikletler üzerinde detaylı inceleme gerçekleştiren polis, hırsızlık olayıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:36 Kaynak: İHA
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