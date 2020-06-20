Çalıntı motosikletler uygulama noktasında bulundu - Son Dakika

Nizip ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında çalıntı olduğu tespit edilen 3 motosiklet trafikten men edildi.

Alınan bilgilere göre, ilçenin huzur ve güveni için ilçe merkezinde oluşturulan bölgelerde asayiş uygulaması yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerinde durduğu motosikletlerden 3 tanesinin farklı tarihlerde çalındığını tespit etti.

Motosiklet sürücülerle ilgili işlem yapan ekipler, ele geçirdikleri motosikletleri de trafikten men etti.

Bu arada yine yapılan uygulamada, 7 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, hakkında aranması bulunan 4 kişiyi de yakaladı.