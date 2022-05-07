Çalıntı oto kurtarma aracıyla minibüs hırsızlığının 2 şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Çalıntı oto kurtarma aracıyla minibüs hırsızlığının 2 şüphelisi yakalandı

07.05.2022 20:54
Çalıntı oto kurtarma aracıyla minibüs hırsızlığının 2 şüphelisi yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oto kurtarma aracı ve minibüs çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oto kurtarma aracı ve minibüs çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Muradiye Mahallesi'nde 1 Mayıs'ta minibüsü çalınan Abdül Çetin'in (55) ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, minibüsün yanı sıra oto kurtarma aracının da çalındığını, 2 şüphelinin bu araçlarla İzmir yönüne gittiğini tespit etti.

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki sanayi sitesinde olduğu tespit edilen zanlılar, Muradiye Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) operasyonuyla yakalandı.

Manisa'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çetin O. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Müslüm K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Çalıntı oto kurtarma aracıyla minibüs hırsızlığının 2 şüphelisi yakalandı
Çalıntı oto kurtarma aracıyla minibüs hırsızlığının 2 şüphelisi yakalandı

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Yunusemre, Jandarma, Minibüs, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çalıntı oto kurtarma aracıyla minibüs hırsızlığının 2 şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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