Son Dakika Haberleri: Çalıntı Otomobil ile Büfe Soydular...hırsızlık Anı Kamerada

Çalıntı Otomobil ile Büfe Soydular...hırsızlık Anı Kamerada

1 saat önce

Çalıntı otomobil ile büfe soydular.

Çalıntı otomobil ile büfe soydular...Hırsızlık anı kamerada

KIRIKKALE - Kırşehir'den çaldıkları otomobil ile Kırıkkale'ye kadar gelen 3 şüpheli, gözüne kestirdikleri büfeyi soydu. Güvenlik kameralarından yola çıkan polis, hırsızlardan bir tanesini çalıntı otomobil ile kıskıvrak yakalamayı başardı. Büfe soygunu anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'in Kaman ilçesinden çaldıkları otomobil ile Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine kadar gelen 3 zanlı, gözüne kestirdikleri büfenin kapısını kırarak sigara, gıda maddesi ve bir miktar parayı kasadan çaldı. Otomobilde gözcülük yapan 3. şahıs ile birlikte kayıplara karışan hırsızların soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı.
İş yeri sahibi büfenin soyulduğunu görünce durumu hemen polise haber verdi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, büfenin güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlardan birinin eşkalini tespit etti. Çalıntı arabanın plakasını da belirleyen polisler, Bahşili ilçesinde çalıntı otomobil ve malzemeler ile birlikte hırsızlardan bir tanesini kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan hırsızlık zanlısı emniyete götürüldü. Polis, kaçan 2 zanlının da yakalanması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:47 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


1 Kişiyi Bıçaklayan Trans Bireylerden Biri, Gazetecileri Görünce Soyunmaya Kalktı Diyarbakır'da Sokak Ortasında Sapık Dehşeti

68 Yaşındaki Engelli Adamı Sokak Ortasında Öldüren Zanlı Komşusu Çıktı Makam Aracıyla Ormanda Alkol Alan CHP'li Belediye Başkanına, Vatandaşlar Tepki Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 16:06:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çalıntı Otomobil ile Büfe Soydular...hırsızlık Anı Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]