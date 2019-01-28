Çalıntı otomobil ile büfe soydular...Hırsızlık anı kamerada
KIRIKKALE - Kırşehir
'den çaldıkları otomobil ile Kırıkkale
'ye kadar gelen 3 şüpheli, gözüne kestirdikleri büfeyi soydu. Güvenlik kameralarından yola çıkan polis, hırsızlardan bir tanesini çalıntı otomobil ile kıskıvrak yakalamayı başardı. Büfe soygunu anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'in Kaman
ilçesinden çaldıkları otomobil ile Kırıkkale'nin Yahşihan
ilçesine kadar gelen 3 zanlı, gözüne kestirdikleri büfenin kapısını kırarak sigara, gıda maddesi ve bir miktar parayı kasadan çaldı. Otomobilde gözcülük yapan 3. şahıs ile birlikte kayıplara karışan hırsızların soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı.
İş yeri sahibi büfenin soyulduğunu görünce durumu hemen polise haber verdi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, büfenin güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlardan birinin eşkalini tespit etti. Çalıntı arabanın plakasını da belirleyen polisler, Bahşili ilçesinde çalıntı otomobil ve malzemeler ile birlikte hırsızlardan bir tanesini kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan hırsızlık zanlısı emniyete götürüldü. Polis
, kaçan 2 zanlının da yakalanması için arama çalışmalarını sürdürüyor.