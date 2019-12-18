Çalıntı otomobil ile mazot çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çalıntı otomobil ile mazot çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Çalıntı otomobil ile mazot çalan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Elazığ'da çaldıkları otomobille, baz istasyonundan mazot çalan 2 şüpheli polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalandı.

Çalıntı otomobil ile mazot çalan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Elazığ'da çaldıkları otomobille, baz istasyonundan mazot çalan 2 şüpheli polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli kent merkezinde önce bir otomobil, ardından başka bir aracın plakasını çalıp değiştirdi. Güvenlik güçleri şahısların eşkal bilgisini belirleyip çalışma yaptığı sırada Hankendi beldesinde bulunan bir baz istasyonunda güvenlik sistemi ikaz verdi. Bölgeye giden jandarma ekipleri, baz istasyonundan mazot çalan ve otomobil hırsızlığına karışan şüphelileri durdurmak istedi. Bu sırada 2 şüpheli çalıntı otomobil ile jandarmanın aracına çarparak olay yerinden kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelilerin yakalanması için ortak çalışma yaptı. Ekiplerin ortak çalışmasında kimlikleri belirlenen şüpheliler G.O. ve B.A'nın adresleri tespit edildi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 2 şüpheli otomobil hırsızlığı, açıktan hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:44 Kaynak: İHA
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