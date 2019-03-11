Son Dakika Haberleri: Çalıntı Otomobil Polis Ekiplerince 10 Dakika Sonra Yakalandı

Çalıntı Otomobil Polis Ekiplerince 10 Dakika Sonra Yakalandı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobili çalıp kaçan şüpheli İsmail A., olaydan 10 dakika sonra kovalamaca sonucu yakalandı.

Çalıntı Otomobil Polis Ekiplerince 10 Dakika Sonra Yakalandı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobili çalıp kaçan şüpheli İsmail A., olaydan 10 dakika sonra kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Mahmudiye Mahallesi İbrahim Şenbel Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 74 BT 371 plakalı otomobilinin çalındığını fark eden  Ramazan Çetinkaya durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otomobili bulmak için çalışma başlatarak, devriyedeki ekiplere haber verildi. Ekipler, 74 BT 371 plakalı otomobili yolda görerek takibe aldı. Şüpheli İsmail A.'nın durumu fark etmesiyle çıkan kovalamacadan yaklaşık 10 dakika sonra otomobil  Şenbel sokak'ta durduruldu. Otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli İsmail A. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken otomobil bulunduğu yerden çekici yardımı ile kaldırıldı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:48 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Polis, Güncel
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