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Çalıntı otomobili mahalle ve çarşı bekçileri buldu - Son Dakika

Çalıntı otomobili mahalle ve çarşı bekçileri buldu

04.01.2022 09:58
Çalıntı otomobili mahalle ve çarşı bekçileri buldu

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde çalınan otomobil Bolvadin ilçesinde mahalle ve çarşı bekçilerinin dikkati sayesinde bulundu.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde çalınan otomobil Bolvadin ilçesinde mahalle ve çarşı bekçilerinin dikkati sayesinde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin ilçesi Şıhlar Mahallesi Dipevler yolu üzerinde devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri park halinde ön plakası olmayan bir otomobil görünce durumdan şüphelendi. Aracın arkasında 26 DV 689 plakayı gören ekipler yaptıkları sorgulamada otomobil için Emirdağ ilçesinden çalıntı ihbarı olduğunu tespit etti. Olayın ardından bölgeye çağrılan çekici yardımıyla otomobil Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - AFYONKARAHİSAR

Çalıntı otomobili mahalle ve çarşı bekçileri buldu
Çalıntı otomobili mahalle ve çarşı bekçileri buldu

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Karahisar, Hisarcık, Otomobil, Emirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalıntı otomobili mahalle ve çarşı bekçileri buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çalıntı otomobili mahalle ve çarşı bekçileri buldu - Son Dakika
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