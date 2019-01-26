Çalıntı Otomobille Kaza Yapan Şahıs Hayatını Kaybetti
28 dakika önce
Çalıntı otomobille kaza yapan şahıs hayatını kaybettiUŞAK - Uşak'ta meydana gelen tek taraflı kazada, çalıntı olduğu iddia edilen otomobille şarampole yuvarlanan kişi hayatını kaybetti.
Çalıntı otomobille kaza yapan şahıs hayatını kaybetti
UŞAK - Uşak
'ta meydana gelen tek taraflı kazada, çalıntı olduğu iddia edilen otomobille şarampole yuvarlanan kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Uşak Eşme
ilçesi girişinde sabah saatlerinde meydana geldi. Kazaya karışan 45 TA 0892 plakalı otomobilin iki gün önce Manisa
ili Sarıgöl
ilçesinden çalındığı ve bölgede güvenlik güçleri tarafından arandığı öğrenilirken, Atanur Toplu isimli şahısın kullandığı bahse konu araç bu sabah erken saatlerde Eşme ilçe girişinde aşırı sürat nedeniyle yoldan çıkıp taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan Atanur Toplu olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde savcının incelemesinin ardından Toplu'nun cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:38 Kaynak: İHA
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