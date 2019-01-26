Son Dakika Haberleri: Çalıntı Otomobille Kaza Yaptı, Hayatını Kaybetti

Çalıntı Otomobille Kaza Yaptı, Hayatını Kaybetti

16 dakika önce

Uşak'ta çalıntı olduğu iddia edilen otomobille şarampole yuvarlanan bir kişi hayatını kaybetti.

Çalıntı Otomobille Kaza Yaptı, Hayatını Kaybetti, System.String[]
Uşak'ta çalıntı olduğu iddia edilen otomobille şarampole yuvarlanan bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak Eşme ilçesi girişinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kazaya karışan 45 TA 0892 plakalı otomobilin iki gün önce Manisa ili Sarıgöl ilçesinden çalındığı ve bölgede güvenlik güçlerince arandığı öğrenilirken, Atanur Toplu (55) isimli şahısın kullandığı bahse konu araç bu sabah erken saatlerde Eşme ilçe girişinde aşırı sürat nedeniyle yoldan çıkıp taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan Atanur Toplu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde savcının incelemesinin ardından Toplu'nun cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:13 Kaynak: İHA

Sabah, Eşme, Uşak, 3. Sayfa
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