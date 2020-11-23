Çalıntı otomobille otodan hırsızlık yapan zanlılar kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Esenyurt'ta park halindeki araçlardan hırsızlık yapan 3 şüpheli, polisin kovalamacası sonucu İkitelli'de yakalandı.

Olay, dün gece saat 01.45 sıralarında Esenyurt ilçesine bağlı Saadetdere Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre park halindeki otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı alan polis, hemen bölgeye hareket etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan emniyet ekipleri, şüphelilerin olayı gerçekleştirdikten sonra TEM Otoyolu'na bağlanarak Mahmutbey Gişeleri'nden geçtiklerini belirledi. Zanlıların kullandığı araç plakasından hırsızların Küçükçekmece ilçesine bağlı İkitelli yönünde olduğunu saptayan polis, ekipleri bu yönde yoğunlaştırdı.

EKİP OTOSUYLA ŞÜPHELİLERİN ARACI KAZAYA KARIŞTI

Bu sırada peşlerindeki polis ekiplerini gören yaşları 18'den küçük 3 hırsız, kaçmayı sürdürdü. Hırsızların kullandığı otomobili Hürriyet Caddesi üzerinde gören ekipler, takibe aldıkları şüphelilere 'dur' ihtarında bulundu. Takip sırasında ısrarla yapılan dur ihtarına uymayan ve kaçmaya devam eden şüpheliler, Altınşehir Mahallesi Altınşehir Yanyol Caddesi üzerinde kendilerini takip eden polis otosuna çarptı. Kazaya karışan şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil durduruldu.

YAŞLARI 18'DEN KÜÇÜK 3 ŞÜPHELİNİN SABIKASI KABARIK

Araç içindeki T.Y. (16)., S.K. (16) ve M.G. (16) isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı otomobilde yapılan aramalarda 670 metre uzunluğunda kablo, 7 matkap ve aksesuarları, 5 farklı takım çantası ve içlerinde çok sayıda tamir ve hırdavat malzemesi, 1 adet demir kesme makinesi, 1 araba aküsü, 1 jeneratör, 1 boru eritme makinesi, 2 metal levye ve elektrik bantları ele geçirildi. Şüphelilerin kullandıkları otomobilin ise Sultangazi'den çalındığı ve aracın plakasının da başka bir otomobile ait olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin yapılan sorgusunda ise çok sayıda suçtan kayıtlarının bulunduğu ve faili firar suçlardan arandıkları kaydedildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürtülen yaşları 18'den küçük 3 hırsız, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün "Otodan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, T.Y. ve M.G. 'adli kontrol' ile serbest bırakıldı. S.K. adlı fail ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

(İHA)