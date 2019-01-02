Son Dakika Haberleri: Çalıntı Otomobille Poliste Kaçan 4 Şüpheli Yakalandı

Çalıntı Otomobille Poliste Kaçan 4 Şüpheli Yakalandı

21 dakika önce

Hatay'dan çaldıkları otomobille Adana'ya gelen ve polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan yabancı uyruklu 4 şüpheli kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Çalıntı Otomobille Poliste Kaçan 4 Şüpheli Yakalandı, System.String[]
Hatay'dan çaldıkları otomobille Adana'ya gelen ve polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan yabancı uyruklu 4 şüpheli kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Polis ekipleri, D-400 kara yolundan şehir merkezi istikametine gelen 31 E 5405 plakalı otomobilin arandığı yönünde yapılan anons üzerine bu aracı Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp havalimanı istikametine kaçan zanlıların bulunduğu otomobil, yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacanın ardından Şakirpaşa Kavşağı'nın araç trafiğine kapatılmasıyla durduruldu.

Otomobilde bulunan biri Irak, 3'ü Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişiler ile otomobil Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

Yabancı uyrukluların ilk ifadelerinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiklerini, otomobili ise Hatay'ın Antakya ilçesinden çaldıklarını söylediği öğrenildi.

Suriyeliler, daha sonra başka bir aracı takip ederek Adana'ya geldiklerini belirtti. Zanlılar, o araçtaki iki kişinin kendilerine polisin takibi durumunda kendilerini izlemeyi bırakmalarını istediğini aktardı.

Söz konusu 4 şüphelinin bulunduğu otomobile refakat eden diğer aracın bulunması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:40 Kaynak: AA

Polis, Hatay, Adana, 3. Sayfa
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