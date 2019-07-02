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Çalıntı otomobille polisten kaçan 2 şüpheliden, biri tutuklandı

23 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çaldıkları otomobille kaçarken polisin kovalamaca sonucu yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Çalıntı otomobille polisten kaçan 2 şüpheliden, biri tutuklandı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çaldıkları otomobille kaçarken polisin kovalamaca sonucu yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede iş yeri, ev, hayvan ve otomobil hırsızlığı ile ilgili artan şikayetler üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Bir ihbar üzerine ilçedeki MOBESE ve iş yeri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen asayiş büro ekipler, şüphelilerin M.G ve V.T olduğunu belirledi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp Muğla istikametine kaçan zanlıların bulunduğu otomobil, yaklaşık 27 kilometre süren kovalamanın ardından Göcek Mahallesinde yakalandılar.

Otomobilde bulunan iki zanlı gözaltına alınarak asayiş büro amirliğine getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlıdan V.T. tutuklandı, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalıntı otomobil de sahibine teslim edildi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:06 Kaynak: İHA
Asayiş Büro, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa
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