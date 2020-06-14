Çalıntı otomobille şehri birbirine katıp polisi peşine taktılar - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta içerisinde 2 kişinin olduğu ve emniyette çalıntı kaydı olan otomobil sürücüsü, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan otomomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep- Kahramanmaraş karayolunda denetim yapan polis ekipleri, seyir halinde olan ve emniyette çalıntı kaydı bulunan 27 ACT 427 plakalı otomobili polis durdurmak istedi. Sürücü, polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine içerisinde 2 kişinin olduğu otomobil ile polis arasında kovalamca başladı. Adeta şehri birbirine katıp, polisleri peşine takan otomobil, Doğukent Mahallesi Vezir Hoca Bulvarı üzerinde durduruldu. Araçtan indirilen ve isimleri öğrenilmeyen 2 kişi, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Otomobil sigortası bulunmadığı için otoparka çekilirken, araç sürücüsüne de para cezası yazıldı.