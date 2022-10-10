Çaldığı arabayla saatlerce gezdikten sonra sevgilisiyle birlikteyken yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çaldığı arabayla saatlerce gezdikten sonra sevgilisiyle birlikteyken yakalandı

10.10.2022 09:01

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki konser alanından anahtar kopyalama tekniği ile araba çalan şahıs, sevgilisiyle birlikte 8 saat şehir turu attıktan sonra plaka takip sistemi sayesinde polis ekiplerince yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde konsere giden Yasin Başpınar, otoparka park ettiği otomobilinin çalındığını fark edince durumu polise bildirildi. Otomobilinin 2 anahtarının da kendisinde olduğunu belirten Başpınar'ın şikayeti sonrası çalışma başlatıldı.

Böyle pişkinlik görülmedi! Hırsız, çaldığı arabanın içerisinde sevgilisiyle yakalandı

OTOMOBİLİN YERİ 8 SAAT SONRA TESPİT EDİLDİ

Harekete geçen polis, çevredeki çok sayıda güvenlik kamerasını titizlikle inceledi. Plaka Takip Sistemi (PTS) üzerinden aracın Uludağ yolunda olduğunu tespit eden ekipler, bu bölgeye yoğunlaştı. Uludağ yolu, Çekirge ve Dobruca Mahallesi'nde arama yapan ekipler, 8 saat sonra aracın Çekirge Devlet Hastanesi otoparkında olduğunu belirledi.

Konser alanı otoparkından çaldığı otomobil ile sevgilisine şehir turu attırdı

SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE ARACIN İÇERİSİNDE YAKALANDI

Otoparka baskın yapan polis, otomobili burada buldu. Otomobildeki Gamze T., ilk ifadesinde aracın çalıntı olduğunu bilmediğini, erkek arkadaşı ile şehir turu yaptığını söyledi. Gamze T.'nin ifadesinin ardından erkek arkadaşı Tolga U., hastanenin acil servisinde kaçmaya çalışırken yakalandı.

Çalıntı otomobille sevgiliyle 8 saat şehir turu

ÇALINTI AKÜ VE UYUŞTURUCU MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Tolga U. ile Gamze T., gözaltına alındı. n sürdüğü bildirildi. Otomobilin anahtar kopyalama yöntemi ile çalındığını belirleyen ekipler ise araçta arama yaptı. Araçta başka bir çalınan otomobilin aküsü ile uyuşturucu içmek için kullanılan aparat ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve olay ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
500
Bu nasıl evlat? Babasını yolun ortasında darp edip oradan uzzaklaştı Bu nasıl evlat? Babasını yolun ortasında darp edip oradan uzzaklaştı Karşıya geçerken kendisine ambulans çarpan yaşlı kadın: Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım Karşıya geçerken kendisine ambulans çarpan yaşlı kadın: Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım
Kaynak: DHA

Osmangazi, Başpınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çaldığı arabayla saatlerce gezdikten sonra sevgilisiyle birlikteyken yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:29 Suudi patrondan akılalmaz işkence! Yeni doğum yapan kadına köpekleri emzirtti
12:28 Belarus da savaşa dahil oluyor! Lukaşenko ile Putin ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladı
12:18 Bakan Nureddin Nebati işsizlik oranlarını değerlendirdi: 2014'ten bu yana en düşük seviyede
12:18 Evin mutfağını kazan İngiliz aile hazine buldu! Altınlar müzayede satıldı
11:50 Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın bilekliğindeki sembol tartışma yarattı
11:39 İstanbul'da indirimli bilgisayar fiyatları izdiham yarattı! 4 saatte 18 bin TL değerinde 50 bilgisayar satıldı
11:36 Milyonları ilgilendiren kanun teklifinin detayları ve görüşüleceği gün belli oldu
11:25 Av. Bedia Teymur'un moderatörlüğündeki Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'nda önemli bilgiler aktarıldı
11:13 Giydiği elbisesi tiye alan Tansu Dayan'dan Ezgi Mola'dan gülümseten yanıt
10:58 Demir yolunun karşısına geçmek isterken ten çarptı! Feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 13:19:31. #1.13#
SON DAKİKA: Çaldığı arabayla saatlerce gezdikten sonra sevgilisiyle birlikteyken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement