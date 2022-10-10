Çaldığı arabayla saatlerce gezdikten sonra sevgilisiyle birlikteyken yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde konsere giden Yasin Başpınar, otoparka park ettiği otomobilinin çalındığını fark edince durumu polise bildirildi. Otomobilinin 2 anahtarının da kendisinde olduğunu belirten Başpınar'ın şikayeti sonrası çalışma başlatıldı.

OTOMOBİLİN YERİ 8 SAAT SONRA TESPİT EDİLDİ

Harekete geçen polis, çevredeki çok sayıda güvenlik kamerasını titizlikle inceledi. Plaka Takip Sistemi (PTS) üzerinden aracın Uludağ yolunda olduğunu tespit eden ekipler, bu bölgeye yoğunlaştı. Uludağ yolu, Çekirge ve Dobruca Mahallesi'nde arama yapan ekipler, 8 saat sonra aracın Çekirge Devlet Hastanesi otoparkında olduğunu belirledi.

SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE ARACIN İÇERİSİNDE YAKALANDI

Otoparka baskın yapan polis, otomobili burada buldu. Otomobildeki Gamze T., ilk ifadesinde aracın çalıntı olduğunu bilmediğini, erkek arkadaşı ile şehir turu yaptığını söyledi. Gamze T.'nin ifadesinin ardından erkek arkadaşı Tolga U., hastanenin acil servisinde kaçmaya çalışırken yakalandı.

ÇALINTI AKÜ VE UYUŞTURUCU MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Tolga U. ile Gamze T., gözaltına alındı. n sürdüğü bildirildi. Otomobilin anahtar kopyalama yöntemi ile çalındığını belirleyen ekipler ise araçta arama yaptı. Araçta başka bir çalınan otomobilin aküsü ile uyuşturucu içmek için kullanılan aparat ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve olay ilgili soruşturma sürüyor.