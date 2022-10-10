ÇALINTI OTOMOBİLLE SEVGİLİYLE 8 SAAT ŞEHİR TURU - Son Dakika
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ÇALINTI OTOMOBİLLE SEVGİLİYLE 8 SAAT ŞEHİR TURU

10.10.2022 09:39

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde anahtar kopyalama yöntemi ile bir otomobili çalan Tolga U., 8 saatlik takibin ardından yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde anahtar kopyalama yöntemi ile bir otomobili çalan Tolga U., 8 saatlik takibin ardından yakalandı. Şüphelinin çaldığı araçla kız arkadaşı Gamze T.'ye şehir turu yaptırdığı öğrenildi.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Gaziakdemir Mahallesi'nde meydana geldi. Kültürpark'a konser için gelen Yasin Başpınar'ın otoparka bıraktığı 16 YB 105 plakalı otomobil çalınınca, durum polise bildirildi. 900 bin TL değerindeki aracın 2 anahtarının da kendisinde olduğunu belirten Başpınar'ın şikayet sonrası çalışma başlatıldı. Harekete geçen polis, çevredeki çok sayıda güvenlik kamerasını titizlikle inceledi. Plaka Takip Sistemi (PTS) üzerinden aracın Uludağ yolunda olduğunu tespit eden ekipler, bu bölgeye yoğunlaştı.

OTOMOBİL HASTANE OTOPARKINDA

Uludağ yolu, Çekirge ve Dobruca Mahallesi'nde arama yapan ekipler, 8 saat sonra aracın Çekirge Devlet Hastanesi otoparkında olduğunu belirledi. Otoparka baskın yapan polis, otomobili burada buldu. Otomobildeki Gamze T., ilk ifadesinde aracın çalıntı olduğunu bilmediğini, erkek arkadaşı ile şehir turu yaptığını söyledi. Gamze T.'nin ifadesinin ardından erkek arkadaşı Tolga U., hastanenin acil servisinde kaçmaya çalışırken yakalandı. Tolga U. ile Gamze T., gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Otomobilin anahtar kopyalama yöntemi ile çalındığını belirleyen ekipler ise araçta arama yaptı. Araçta yine çalınan bir otomobilin aküsü ile uyuşturucu içmek için kullanılan aparat ele geçirildi. Olay ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Osmangazi, Başpınar, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇALINTI OTOMOBİLLE SEVGİLİYLE 8 SAAT ŞEHİR TURU - Son Dakika

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