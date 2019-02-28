Son Dakika Haberleri: Çalıntı Otoyla Hırsızlık Yapanlar Yakalandı

Çalıntı Otoyla Hırsızlık Yapanlar Yakalandı

1 saat önce

Zeytinburnu'nda çalıntı otomobille hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Çalıntı Otoyla Hırsızlık Yapanlar Yakalandı, System.String[]
Zeytinburnu'nda çalıntı otomobille hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde çalıntı otoların bulunmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 12 Şubat'ta Zeytinburnu'nda gece 03.00 sıralarında şüphelendikleri bir aracı takibe aldı.

Polisten kaçmak için büfe çevresinde uzun süre dolanan 3 şüpheliden 2'si yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin bir büfeden yazar kasa ve çok sayıda sigara çaldıkları belirledi. Şüphelilerin kullandığı aracında 2 Şubat'ta Çağlayan Mahallesi'ndeki bir ikametten çalındığı tespit edildi.

Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda şüphelilerin Veliefendi Mahallesi'nde bir büfeden hırsızlık yapmaya çalıştıkları anlarla polisten kaçmak için aynı sokaktan 7 kez geçtikleri görülüyor.

Görüntülerde 3 şüphelinin büfenin kepenklerini kanırtarak açtıkları, yanlarında getirdikleri çuvallara sigara doldurdukları ve büfeden yazar kasayı alıp kaçarken yere sigara ve bir miktar parayı yere düşürdükleri, sokaktan araçla geçen kişilerin de hırsızların yere düşürdüğü sigara ve paraları alma anları görülüyor.

Gözaltına alınan Çetin D'nin (30) emniyette 3 suçtan, yaşı küçük M.K'nın (17) ise 26 suçtan kaydı, hakkında da 9 ayrı suçtan aranması bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:15 Kaynak: AA

Zeytinburnu, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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