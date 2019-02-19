Çalıntı Patpat 1 Hafta Sonra Ormanlık Alanda Bulundu
1 saat önce
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşayan bir vatandaşın evinin önünden çalınan patpat aracı bir hafta sonra başka bir yerde terk edilmiş vaziyette bulundu.
Sakarya
'nın Kocaali
ilçesinde yaşayan bir vatandaşın evinin önünden çalınan patpat aracı bir hafta sonra başka bir yerde terk edilmiş vaziyette bulundu.
Edinilen bilgiye göre Kocaali ilçesi Hızır Tahiroğlu'na ait patpat gece geç saatlerde Yenimahalle
mahallesindeki oturduğu evin önünden çalındı. Sabah
kalktıklarından evin önünde patpatının olmadığını fark eden sahibi durumu polise bildirdi. Çalınan araç 1 hafta sonra Karasu
'ya bağlı Küçük Karasu Mahallesine bağlı bir ormanlık alanda çalışan işçiler tarafından terk edilmiş halde bulundu.
Bulunan araç sahibine teslim edilirken hırsızların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:34 Kaynak: İHA
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