Son Dakika Haberleri: Çalıntı Sanılan Otomobil Hurda Çıktı

Çalıntı Sanılan Otomobil Hurda Çıktı

1 saat önce

Adıyaman'da, polis ekiplerince çalıntı sanılan plakası olmayan ve kapı ile pencereleri açık bırakılan otomobil hurda çıktı.

Çalıntı Sanılan Otomobil Hurda Çıktı, System.String[]
Adıyaman'da, polis ekiplerince çalıntı sanılan plakası olmayan ve kapı ile pencereleri açık bırakılan otomobil hurda çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi 3029 Sokak içerisinde plakası bulunmayan, kapı ile pencereleri açık olan otomobilden şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, ihbar edilen otomobilin ilk önce çalıntı otomobil zannederek incelemelerde bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından çalıntı olduğu sanılan otomobil yapılan incelemelerin ardından hurdaya ayrılan otomobil olduğu anlaşıldı. Otomobil daha sonra güvenlik gerekçesi ile otoparka çekildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:04 Kaynak: İHA

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