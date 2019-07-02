Son Dakika Haberleri: Çalıntı tabancayla çevreye ateş açan şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çalıntı tabancayla çevreye ateş açan şahıs yakalandı

1 saat önce

Çalıntı tabancayla çevreye ateş açan şahıs yakalandıKIRIKKALE - Kırıkkale'de otomobil ile seyir halinde ilerlerken çalıntı tabancayla çevreye ateş açan 1 maganda polisler tarafından gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalıntı tabancayla çevreye ateş açan şahıs yakalandı
KIRIKKALE - Kırıkkale'de otomobil ile seyir halinde ilerlerken çalıntı tabancayla çevreye ateş açan 1 maganda polisler tarafından gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Keskin ilçesinden Kırıkkale istikametine seyir halinde ilerlerken otomobilin içinde çevreye tabanca ile ateş açan şahsı gören bazı vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Ovacık Mahallesi Zafer Caddesi'nde otomobili durdurulup içindeki davulcu ve zurnacının da olduğu 4 kişiyi gözaltına alarak Cumhuriyet Polis Merkezine götürdü. E.B. isimli şahsın üzerinde 1 adet çalıntı tabanca ele geçirildi. Polis Merkezinde yapılan soruşturmanın ardından E.B. Kırıkkale Adliyesine sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 kişinin ifadesi alındıktan sonra savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.
Çalıntı tabancayla çevreye ateş açan şahıs yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:57 Kaynak: İHA
Kırıkkale, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Silahını temizlerken kendisini vuran polis öldü Genç polis tabancasını temizlerken canından oldu Köy halkı, tüfekle sürülerinin başında kurt nöbeti tutuyor Sabiha Gökçen yolundaki tünelde feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 17:51:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çalıntı tabancayla çevreye ateş açan şahıs yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]