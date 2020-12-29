Çalıntı taşıtmatik ve plakalarla yakıt dolandırıcılığı - Son Dakika

Çalıntı taşıtmatik ve plakalarla yakıt dolandırıcılığı

29.12.2020 18:20
Çalıntı taşıtmatik ve plakalarla yakıt dolandırıcılığı, System.String[]

İSTANBUL'da, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, başka araçlardan söktüğü taşıtmatik cihazı ve plakaları kendi aracına monte ederek akaryakıt aldı.

İSTANBUL'da, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, başka araçlardan söktüğü taşıtmatik cihazı ve plakaları kendi aracına monte ederek akaryakıt aldı. Şüphelinin Kağıthane'de bir akaryakıt istasyonunda mazot aldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, başka araçlara ait taşıtmatik cihazı ve plakaları sökerek kendi aracına monte eden  bir kişi, farklı akaryakıt istasyonlarından yakıt alarak kayıplara karıştı. Avrupa Yakası'nda 8 kamyondan söktüğü taşıtmatik ve plakaları kullanarak akaryakıt alan kişinin, Kağıthane'de bir akaryakıt istasyonundan mazot aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çaldığı 16 NYN 84 plakayı monte ettiği panelvanla istasyona gelen kişinin mazot aldığı görülüyor.


- İstanbul
Çalıntı taşıtmatik ve plakalarla yakıt dolandırıcılığı
Çalıntı taşıtmatik ve plakalarla yakıt dolandırıcılığı

Akaryakıt, Kağıthane, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çalıntı taşıtmatik ve plakalarla yakıt dolandırıcılığı - Son Dakika


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