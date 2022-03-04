Çalıntı tekne motoru bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Çalıntı tekne motoru bulundu

04.03.2022 13:13
Çalıntı tekne motoru bulundu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çalınan 27 bin lira değerindeki tekne motoru bulunarak sahibine teslim edildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çalınan 27 bin lira değerindeki tekne motoru bulunarak sahibine teslim edildi.

Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi Liman mevkiinde E.G. (62) adlı vatandaş müracaatta bulunarak balıkçı barınağında bulunan teknesine ait yaklaşık 27 bin değerindeki motorun çalındığını bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri hırsızlık olayını aydınlatmak için harekete geçti. Yapılan araştırma ve kamera incelemesi sonucu tekne motorunun kiralık bir araç ile İ.H. (26), B.Ç. (33) ve İ.A. (32) tarafından çalındığı tespit edildi. Yapılan takip ve ikna çalışması sonucu şüphelilerden İ.A. çalınan tekne motoru ile birlikte Kumbağ Jandarma Karakolu Komutanlığı tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tekne motoru tam ve sağlam olarak mağdur E.G.'ye teslim edildi. Ayrıca, şüpheli İ.A. ile yapılan mülakatta, şahıs Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde de 4 ayrı tekne hırsızlığı olayına karıştığını itiraf etti.

Öte yandan, hırsızlık olayına karışan İ.H.'nin 5 adet suç kaydı, B.Ç.'nin 30 ayrı suç kaydı ve İ.A.'nın ise 3 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Şahıslarla ilgili soruşturma işlemleri başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Çalıntı tekne motoru bulundu

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da 110 litre sahte içki ele geçirildi Tekirdağ'da 110 litre sahte içki ele geçirildi Şarköy'de 110 litre sahte şarap ele geçirildi Şarköy'de 110 litre sahte şarap ele geçirildi

Jandarma, Tekirdağ, Liman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalıntı tekne motoru bulundu - Son Dakika


Son Dakika
13:17 Tarım ve Orman Bakanlığı görevini Vahit Kirişci devraldı!
13:01 Putin'in 'Nükleer güç' tehdidinin ardından Biden, "kıyamet günü uçağı"nı havalandırdı!
12:48 Motorin 19,03'ü görünce Beşiktaşlılar espriyi kaçırmadı: Alemin göz yaşlı, motorin artık Beşiktaşlı!
12:41 Şiddet olaylarında yaşanan artış Jandarma raporuna yansıdı: 48 bin kadın şiddet gördü, 51 bin çocuk suç mağduru
12:34 Rus kontrolüne geçen Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya nerede, Türkiye'ye ne kadar uzak, patlama riski var mı?
12:18 Pakistan'da hain saldırı! Cami içerisinde en az 30 kişi yaşamını yitirdi
12:14 Ukraynalı yetkililerden saldırı düzenlenen nükleer santral açıklaması: Patlarsa, Çernobil'in 10 katı büyüklüğünde olacak
11:57 Akrep Nalan son yolculuğuna uğurlanırken, köpeği uzaktan izledi
11:57 Akaryakıta her gün zam gelirken, AK Partili Cahit Özkan'dan ilginç iddia: Benzin ve mazotu en ucuza satan ülkeyiz
11:54 Ethem Sancak, Rus kanalına konuştu: NATO kanserdir, SİHA'ların böyle kullanılacağını bilmiyorduk, Rusya düşerse Türkiye bölünür!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 13:24:21. #1.13#
SON DAKİKA: Çalıntı tekne motoru bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement