Çalıntı traktör 11 yıl sonra Ordu'da bulundu - Son Dakika
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Çalıntı traktör 11 yıl sonra Ordu'da bulundu

26.04.2022 21:39
Çalıntı traktör 11 yıl sonra Ordu'da bulundu

Tekirdağ'da 11 yıldır çalıntı araç olarak aranan traktör Ordu'da bulundu.

Tekirdağ'da 11 yıldır çalıntı araç olarak aranan traktör Ordu'da bulundu.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Fatsa ilçesinde trafik kontrollerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trafik kontrolü esnasında durdurulan üzerinde tescil plakası takılı olmayan traktörün, şasi ve motor numaralarından yapılan detaylı sorgulaması sonucu 59 AE 268 plakalı olarak tescilde kaydının bulunduğu ve Tekirdağ Polis Merkez Amirliği tarafından 11 yıldır çalıntı araç olarak arandığı tespit edilerek yakalanmış olup adli işlemlerin tamamlanmasına müteakip traktör sahibine teslim edilmiştir."

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Tekirdağ, Tragger, Traktör, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çalıntı traktör 11 yıl sonra Ordu'da bulundu - Son Dakika


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