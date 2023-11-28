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Anıtkabir hayali yarım kaldı! Otobüs çalıntı çıkınca yolcular eve gönderildi - Son Dakika

Anıtkabir hayali yarım kaldı! Otobüs çalıntı çıkınca yolcular eve gönderildi

Bursa'dan aldığı 40 yolcuyla Ankara'ya Anıtkabir ziyaretine gitmek üzere yola çıkan tur otobüsünün çalıntı olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri otobüsü bağlarken şoför karakola götürüldü. Hayal kırıklığı yaşayan yolcular ise evlerine dönmek zorunda kaldı.

28.11.2023 - 04:12,  Güncelleme: 04:13
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinden aldığı 40 yolcuyla Ankara'ya Anıtkabir ziyaretine gitmek üzere yola çıkan çalıntı tur otobüsü, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkati üzerine yakalandı.

VAN'DA ÇALINMIŞ

İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. Merkez Nilüfer ilçesinde düzenlenen Anıtkabir ziyareti turuna katılan 40 yolcu, bindikleri otobüsle Ankara'ya gitmek üzere yola çıktılar. Sürücü Alper I. yönetimindeki tur otobüsü, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkati üzerine ilçe girişinde durduruldu. Yapılan incelemede otobüsün Van ilinden yaklaşık bir hafta önce çalındığı ortaya çıktı.

Çalıntı tur otobüsü İnegöl'de yakalandı

YOLCULAR EVLERİNE DÖNDÜ

Daha da mağdur olmamaları için otobüsteki yolcular, İnegöl şehirlerarası otobüs terminalinde indirildi. Çalıntı otobüs, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Sürücü Alper I., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yolcular ise başka bir otobüsle evlerine döndü.

Çalıntı tur otobüsü İnegöl'de yakalandı

"ANITKABİR'E GİDELİM DEDİK BECEREMEDİK"

Diğer yandan, mağdur yolculardan Mehmet Türk, "Bunca zamandır bu otobüs nasıl trafikte kaldı? Anıtkabir'e ziyarete gidelim dedik onu da beceremedik" ifadelerini kullandı. Mağdur olan yolculardan Mehmet Türk, "Bunca zamandır bu araba nasıl trafikte kaldı, Ankara'ya Anıtkabir'e ziyarete gidiyorduk" dedi.

Çalıntı tur otobüsü İnegöl'de yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Anıtkabir hayali yarım kaldı! Otobüs çalıntı çıkınca yolcular eve gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anıtkabir hayali yarım kaldı! Otobüs çalıntı çıkınca yolcular eve gönderildi - Son Dakika
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