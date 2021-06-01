Çalıntı ve hacizli araçların şasi numaralarını değiştirip dolandırıcılık yapmışlar (2) - Son Dakika

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Mersin'de çalıntı, yakalama ve haciz şerhi bulunan araçların motor ve şasi numaralarını, satın aldıkları aynı marka ve modeldeki ağır hasarlı araçlarınki ile değiştirip piyasaya süren şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 11'i mahkemece tutuklandı. 4 kişiye ev hapsi veren mahkeme, 6 kişiye de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.