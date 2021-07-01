ÇALINTI VE HACİZLİ OTOMOBİLLERİN KİMLİK BİLGİLERİNİ DEĞİŞTİREREK SATAN 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

İSTANBUL'un 4 ilçesinde çalıntı ve hacizli otomobillerin motor ve şasi numaralarını değiştirerek, üçüncü kişilere sattıkları tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. 8 otomobil de yasal sahiplerine teslim edildi.

Toplam 8 otomobile 'Change' denilen, çalıntı ve vergi dairelerince haczi bulunan araçların motor ve şasi numaralarını ağır hasarlı otomobillerin özelliklerine uyarlayarak, üçüncü iyi niyeli kişileri dolandırmak suretiyle sattıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı. 28 ve 29 Haziran günleri Esenyurt, Bayrampaşa, Çekmeköy ve Sarıyer'de saat 05.00'da eş zamanlı olarak yapılan operasyonla yakalanan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ele geçirilen

ve şüphelilerin 'Change' yöntemi uyguladığı belirlenen 8 otomobil de yasal sahiplerine teslim edildi.