Son dakika haber... TIR'LARIN ŞASİ NUMARALARINI DEĞİŞTİREN ŞEBEKEYE OPERASYON 150 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA TEDBİR - Son Dakika

Adana merkezli 12 ilde, çalıntı ve icralı TIR'ların şasi numaralarını değiştirip, piyasaya sürdükleri iddia edilen ve polis operasyonuyla çökertilen şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin, şasi numarasını değiştirerek, sattıkları TIR'lardan elde ettikleri bir kısmı para, bir kısmı taşınmaz 150 milyon liralık mal varlıklarına tedbir koyuldu.

Öte yandan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; basıma hazır 15 şasi numarası, TIR'lardan sökülen 10 araç beyni, 2 araç beyni okuma cihazı ve 2 milyon lira değerinde çek ile senet ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.