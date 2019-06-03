Son Dakika Haberleri: Çalıntı yatla yurt dışına çıkmaya çalıştılar
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Çalıntı yatla yurt dışına çıkmaya çalıştılar

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalıntı yatla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Çalıntı yatla yurt dışına çıkmaya çalıştılar, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalıntı yatla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, "Phılo" isimli özel yatın Yalıkavak Tilkicik Koyu'nda bağlı bulunduğu yerden çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Yatın göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılabileceğini değerlendiren ekipler, çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı.
Çalınan yatın Yalıkavak açıklarında görülmesi üzerine durdurulan yatta, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan Suriye, Irak ve Filistin uyruklu 20 kişi belirlendi.
Sahil güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Yat ise ekipler tarafından Yalıkavak limanına götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:44 Kaynak: AA
Bodrum, Muğla, Güncel
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