Çalıntı yatla yurt dışına çıkmaya çalıştılar
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalıntı yatla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:44 Kaynak: AA
'nın Bodrum
ilçesinde çalıntı yatla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.
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Grup Komutanlığı ekipleri, "Phılo" isimli özel yatın Yalıkavak Tilkicik Koyu'nda bağlı bulunduğu yerden çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Yatın göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılabileceğini değerlendiren ekipler, çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı.
Çalınan yatın Yalıkavak açıklarında görülmesi üzerine durdurulan yatta, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan Suriye
, Irak
ve Filistin
uyruklu 20 kişi belirlendi.
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İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Yat ise ekipler tarafından Yalıkavak limanına götürüldü.
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