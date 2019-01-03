Çalıp Parçaladıkları Kamyoneti Satamadan Yakalandılar

Çanakkale'de hurda deposunda açık kasa kamyoneti parçalayan ve satamadıkları parçaları araziye bırakan 3 kişi, polisler tarafından yakalanarak göz altına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

KAMYONET SAHİBİ İHBARDA BULUNDU

Namık Kemal Mahallesi Site Sokak'tan, pazartesi günü, Hüseyin Sarıyer'e ait park halindeki 17 FF 698 plakalı açık kasa kamyonet çalındı. Kamyonetinin yerinde olmadığını fark eden Sarıyer, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne çalıntı ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamyoneti çalanların yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı. Çalıntı kamyonet, salı günü saat 21.00 sıralarında, merkeze bağlı Işıklar köyündeki boş arazide parçalara ayrılmış bulundu. Polis ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili B.A. (19), G.Z. (27) ve A.Y.'yi (20) yakalayarak, gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kamyoneti B.A.'nın çalıp, Işıklar köyündeki hurda deposuna götürdüğü, depo çalışanları G.Z. ve A.Y.'nin de oksijen kaynağı kullanarak, aracı parçalara ayırdığı belirlendi. Kamyonetin parçalarının, hurdacılar tarafından satın alınmaması üzerine vinç ve kamyon kullanılarak, boş araziye atıldığı saptandı. B.A., G.Z. ve A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.