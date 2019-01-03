Son Dakika Haberleri: Çalıp, Parçaladıkları Kamyoneti Satamadan Yakalandılar (2)

Çalıp, Parçaladıkları Kamyoneti Satamadan Yakalandılar (2)

1 saat önce

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDIÇanakkale'de çaldıkları açık kasa kamyoneti hurda deposunda parçalayıp, satamadıkları parçaları boş araziye bırakan ve polisler tarafından yakalanan şüphelilerden Bircan Aydı (19), G.Z. (27) ve A.Y. (20), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edildi.

Çalıp, Parçaladıkları Kamyoneti Satamadan Yakalandılar (2), System.String[]
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Çanakkale'de çaldıkları açık kasa kamyoneti hurda deposunda parçalayıp, satamadıkları parçaları boş araziye bırakan ve polisler tarafından yakalanan şüphelilerden Bircan Aydı (19), G.Z. (27) ve A.Y. (20), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edildi. Şüphelilerden Bircan Aydı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer iki zanlı ise serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:01 Kaynak: DHA

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