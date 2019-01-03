Çalıp, Parçaladıkları Kamyoneti Satamadan Yakalandılar (2)
1 saat önce
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDIÇanakkale'de çaldıkları açık kasa kamyoneti hurda deposunda parçalayıp, satamadıkları parçaları boş araziye bırakan ve polisler tarafından yakalanan şüphelilerden Bircan Aydı (19), G.Z. (27) ve A.Y. (20), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edildi.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI Çanakkale
'de çaldıkları açık kasa kamyoneti hurda deposunda parçalayıp, satamadıkları parçaları boş araziye bırakan ve polisler tarafından yakalanan şüphelilerden Bircan Aydı (19), G.Z. (27) ve A.Y. (20), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edildi. Şüphelilerden Bircan Aydı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer iki zanlı ise serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:01 Kaynak: DHA
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