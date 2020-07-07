Çalış Belediyesinde imzalar atıldı - Son Dakika

Çalış Belediyesinde imzalar atıldı

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Çalış Belediyesi arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Çalış Belediyesi arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.

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Çalış Belediyesinde gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkanı Kazım Yılmaz, Kayseri Hak İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, Nevşehir Hak İş İl Başkanı Fatih Mutlu, belediye ve sendika yetkileri katıldı.


Törende konuşma yapan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik " İmzaladığımız bu toplu iş sözleşme 2020 ila 2023 yılları arasında 3 yıllı kapsamaktadır. Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte üyelerimizin maaşları birinci yıl yüzde 15, ikinci ve üçüncü yıllarda ise enflasyon artı üç puan oranın da ücretlere ve sosyal haklara zam yapılacaktır. Belediye başkanıma ve müdürlerime bizlere kolaylık sağladıklarından dolayı teşekkür ediyorum. İmza altına aldığımız sözleşmemizin belediyemize ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Çalış Belediye Başkanı Kazım Yılmaz'da sözleşmenin günümüz şartlarına göre iyi bir sözleşme olduğunu ve ellerinden gelen en iyi zammı işçilerine verdiklerini belirterek, "Belediyemizin imkanları nispetinde çalışan arkadaşlarımıza en iyi zammı verdik. Çalış kasabamızın güzelleşmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarımızın aldıkları zammı aileleriyle birlikte güle güle harcasınlar. Toplu iş sözleşmemiz her iki tarafa da hayırlı olması temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.


İmza törenin ardından Şube Başkanı Çelik günün anısına Başkan Yılmaz'a sendikalarının yaptırmış olduğu saati hediye etti. - KAYSERİ

Hizmet İş Sendikası, Kazım Yılmaz, Sendika, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çalış Belediyesinde imzalar atıldı - Son Dakika
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