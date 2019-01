Çalışan Gazeteciler Günü'nde Bir Araya Geldiler

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü buluşması gerçekleştirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü buluşması gerçekleştirildi.



Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, TGC Başkanı Yusuf Turgut, gazeteciler ve basın kuruluşları çalışanlarının hazır bulunduğu programa yoğun katılım yaşandı.



Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Yusuf Turgut konuşmasında, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun Trabzon'a çok önemli hizmetler kazandırdığını ifade ederken, çok sayıda projesinin yapımın devam ettiğini ve 31 Mart'tan sonra bu projelerin takipçisi olacaklarını söyledi. Turgut "1990'lı yılarda ne zamanki sermaye basına girdi, emekçilerin hakları 30 yılda eridi gitti! Şurası bilinmeli ki, özgür basın kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirdiği, yansız haber akışını sağlayabildiği ölçüde vatandaşların ve çevresindekilerin gerçekle ve dünya ile birleşmesini sağlayabilir Artan mali yüksek sonrası yerel basınımızın yaşaması için herkese görevler düşüyor. Gazete sahipleri fedakarlık yapacak ama medya kuruluşlarının itici gücü olan biz çalışanlarda araştıracağız ve çok çalışacağız Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak son 10 Ocak konuşmamı yapıyorum. 4 Nisan'da inanıyorum ki bayrağı ve çıtayı çok daha yükseğe taşıyacak bir meslektaşım ekibiyle birlikte göreve gelecektir. Bizim gibi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da 31 Mart'ta görevine veda ediyor. Kendisine ve Basın Dairesi Başkanı Ahmet Yoloğlu'na gazetecilere her zaman kucak açmaları ve destek olmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Sayın Gümrükçüoğlu Trabzon'a önemli hizmetler yaptı. Devam eden birçok projesi mevcuttur. 31 Mart'tan sonra bu projeleri takip edeceğimizin sözünü veriyorum" dedi.



"Belediye başkanı olarak sizlerle son kez beraberim"



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu konuşmasında basının önemine dikkat çekti. Başkan Gümrükçüoğlu "Gününüz kutlu olsun. 10 Ocak 2010'dan itibaren belediye olarak bu güzel günü beraberce, kol kola, şehre hizmet için buluşmaya ve kutlamaya heves etmiştik. Bugünde hep beraber yine aynı davete icabetinizi görüyoruz. 10'uncu buluşmamızdayız. 31 Mart 2019'da benim görevim sona eriyor. Çalışan Gazeteciler Günü'nde belediye başkanı olarak sizlerle son kez beraberim. Allah ömür verdikçe her zaman beraber olacağız. 31 Mart 2019'da seçilecek belediye başkanımız ile de bu güzel geleneği devam ettirmenizi temenni ederim. Benim için 10 yıl önce belediye başkanlığı 'halka hizmet hakka hizmettir' şuuru ile başladı. Garipleri bulmak ve beraber olmakla, ihtiyacı olan yoksul kardeşlerimizle beraber olmakla, düğünde cenazede olmakla fakat bunları haberleştirmekten hassasiyetle kaçınmakla devam etti. 10 yıl şehrin sorunlarına ve halka sahip çıkmak, 24 saatin 20 saatini ekip arkadaşlarımla, belediyemizin sahadaki işçisi ile çalışmak, vatandaşın rahatı için icraatı bizatihi yürütmek, beni yetiştiren bu topraklara hizmet etmek büyük bir şerefti. Basın yayınımız olarak sizlerle çalışmakta büyük bir onurdu. 10 yıllık görev süremizde kaybettiğimiz bu kadim şehrin önemli değeri olan gazeteci kardeşlerimiz, Turgut Özdemir'i, Ahmet Kayacak'ı, Salih Çamoğlu'nu, Refik Karaağaçlı'yı, Turgay Mürtezaoğlu'nu, Suavi Kaptan'ı, Ömer Güner'i, Ali Zengin'i, Halil Bayram'ı, Ekrem Kamburoğlu'nu ve Cihat Yenidoğan'ı, Trabzon'da basın yayına hizmet edip ahirete irtihal eden bütün kıymetli değerlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Tedavisi devam eden Bekir Koca ve tüm basın mensuplarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Ben sizleri asla unutmayacağım. Bu zaman kadar olduğu gibi bundan sonra da belediye başkanı olarak değil, Trabzon'un bir evladı, sadece vatandaş Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu olarak sizlerin yanında olacağım. Bu 10 yıl boyunca kalbini kırdığım bir basın yayın mensubumuz varsa ki insan hatadan beri değildir af ola diye istirham ediyor, bundan sonraki çalışma hayatınızda başarılarınızın devamını diliyorum" şeklinde konuştu.



Trabzon Valisi İsmail Istaoğlu ise Çalışan Gazeteciler Günü ile Mülki İdare Amirleri Günü'nün aynı tarihte kutlandığını ifade ederken iki ayrı camianın kader birlikteliği yaptığını ifade etti.



Trabzon'da bu yıl 10.'su düzenlenen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü buluşmasında, önceki yıllardaki buluşmaların konu edildiği video gösterisi sunumu yapıldı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü buluşması toplu hatıra fotoğraf çekimi ve pasta kesimi ile son buldu. - TRABZON

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fatih Terim, Selahaddin Aydoğdu'yu Yaraladığı Gerekçesiyle 3 Bin TL Para Cezasına Çarptırıldı

Şahin Kendirci, Aleyna Tilki ile Aşk Yaşadığı İddialarını Yalanladı

TİP Milletvekili Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a Tepki: Yazık Sana, Utanmaz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahneden İnmek Üzere Olan Sanatçıdan Bir Parça Daha İstedi