Son Dakika Haberleri: Çalışan gençlere spor molası
Son Dakika Spor Haber

Çalışan gençlere spor molası

1 saat önce

Gaziantep'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, çalışan gençlere yönelik "Çalışıyorum ama ben de gencim" projesi başlattı.

Çalışan gençlere spor molası, System.String[]
Gaziantep'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, çalışan gençlere yönelik "Çalışıyorum ama ben de gencim" projesi başlattı.
Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında, yaz tatillerini çalışarak geçiren gençler için spor etkinlikleri yapılıyor.
Proje kapsamında gençlik liderleri ve gönüllü gençler, çalışan gençleri iş yerlerinde ziyaret ederek, çeşitli spor aktiviteleri düzenliyor.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gazikent Gençlik Merkezi Müdürü Ali Gül, çalışan gençleri de etkinliklerden faydalandırmak ve motivasyonlarını artırma amacıyla böyle bir proje başlattıklarını belirtti.
Gençlerin her zaman gençlik merkezini ziyaret etme şansı olmadığını aktaran Gül, şunları kaydetti:
"Bazı esnafımızı ziyaret ederek projemizi anlattık. Sağ olsun sanayi esnafımız bizleri kırmadı. İşlerinin biraz daha müsait olduğu zamanlarda liderlerimiz ve gönüllü gençlerimiz, çalışan gençlerimizi iş yerlerinde ziyaret ederek birçok etkinlik gerçekleştiriyorlar, bazen ise gençlerimizi taşıma yoluyla merkezimize getiriyoruz. Ok atmadan darta, futboldan voleybola kadar birçok etkinlik gerçekleştiriyoruz. Projemiz, Gençlik ve Spor Bakanımızın başlattığı 2019 Gönüllülük Yılı vesilesiyle daha da anlam kazandı."
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:40 Kaynak: AA
Gaziantep, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaçak çalıştırılan yatılı kursta taciz iddiasına tutuklama Şarkıcı Hande Yener'in bikinili fotoğraflarına beğeni yağdı Siirt'ten 20 ülkeye bakır ürünler ihraç ediliyor HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den "yeni Anayasa" çıkışı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 15:30:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çalışan gençlere spor molası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]