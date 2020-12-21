'Çalışan her 3 kadın ve 5 erkekten 1'inde varis görülüyor' - Son Dakika

'Çalışan her 3 kadın ve 5 erkekten 1'inde varis görülüyor'

21.12.2020 09:45
'Çalışan her 3 kadın ve 5 erkekten 1'inde varis görülüyor', System.String[]

'Çalışan her 3 kadın ve 5 erkekten 1'inde varis görülüyor'BAŞKENT Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tankut Akay, varisin her 3 kadından ve 5 erkekten 1'inde görüldüğünü söyleyerek, "Ülkemizde şu anda 10 ila 15 milyon kadar varis hastası mevcut.

'Çalışan her 3 kadın ve 5 erkekten 1'inde varis görülüyor'

BAŞKENT Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tankut Akay, varisin her 3 kadından ve 5 erkekten 1'inde görüldüğünü söyleyerek, "Ülkemizde şu anda 10 ila 15 milyon kadar varis hastası mevcut. Özellikle kılcal damarlar kadın hastalarda kozmetik sebeple daha çok şikayet yaratıyor" dedi.

Pandemi, hareketsiz yaşamı da beraberinde getirdi. Hareketsiz yaşam, bacaklarda ağrı ve bileklerde şişlikle kendini gösteren ve ani kramplarla da yaşam kalitesini düşüren varis hastalığına neden oluyor. Kalp Damar ve Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tankut Akay, toplumda çoğunlukla 'kozmetik hastalığı' olarak değerlendirilen varis hastalığının, nedenlerini, belirtilerini ve tedavi yöntemlerini anlattı. Akay, atardamarların kalpten pompalanan kanı vücuda getirdiğini, toplardamarların ise ayaktaki kanı kalbe geri götürdüğünü belirterek, "Bu toplardamarların içerisinde ayak bileğimizden kasığımıza kadar uzanan bölgede her 8-10 santimetrede yerleşmiş bir kapakçık var. Kan bu kapaklara takılarak kalbe doğru geliyor. Herhangi bir sebeple bu kanın geriye kaçmasına 'toplardamar yetmezliği' diyoruz. Bu kişilerde bacaklarda ağrı, kramp, yanma, karıncalanma, şişme, ağırlık hissi, huzursuzluk ortaya çıkabiliyor. Bunlar toplardamar yetmezliği semptomlarıdır. Varisler ise, yukarı doğru çıkamayan kanın kendine yeni yollar bularak, normalde gözle görmememiz gereken damarları gözle görünür hale hatta normal çapının 5-10 katı kadar büyümesine yol açması durumuna da varis adını veriyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE 15 MİLYON VARİS HASTASI MEVCUT'Akay, varisin ağırlıklı olarak çalışan toplumlarda her 3 kadından ve her 5 erkekten 1'inde görüldüğünü kaydederek, şunları söyledi: " Türkiye'de yapılan bir çalışmaya göre ülkemizde her sene 1,5 milyon yeni kişinin varisli hastalara katıldığı tahmin ediliyor. Ülkemizde şu anda 10 ila 15 milyon kadar varis hastası mevcut. Kadınlarda özellikle gebelik ya da hormonal değişikliklerden veya doğum kontrol haplarının alınması durumunda östrojen ve progesteron dengesinin değişmesi aslında bu hastalıkta önemli rol oynuyor. Özellikle kılcal damarlar kadın hastalarda kozmetik sebeple daha çok şikayet yaratıyor. Çünkü kadın hastalar tüylerini de almış oldukları için erkeklerde kıllar kılcal damaları saklıyor. Kadınlarda daha çok şikayet olmasının sebebi de budur. Daha fazla şikayet oluşmasının en önemli sebeplerinden biri de, gebeliktir. Gebelikte oluşan varislerin önemli bir kısmı doğum sonrasında kendiliğinde yok olmaktadır."'AMELİYATLARI YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE KULLANMIYORUZ'Akay, kılcal damarların veya biraz daha büyük damarların tedavisinin kalp ve damar cerahları tarafından poliklinik şartlarında yapıldığını söyleyerek, "Ameliyat yerine geçen lazer ve radyofrekans ile son zamanlarda ortaya çıkan yapıştırıcı tedaviler gündemdedir. Önceden bu hastalık 20 yıl öncesinde açık ameliyat ile tedavi ediyorduk. Yöntemlerin bilinmeye başlanmasından sonra bu hastalara artık ameliyat yükü vermeden çok küçük bir iğneyle bozuk olan damarı yakıp, kurutmak veya yakmadan kurutmak şeklinde iki tane yöntemle, ısıyla alakalı ya da ısı kullanmadan yaptığımız tedavilerle tedavi etmemiz mümkün. Ameliyatları artık yüzde 90'ının üzerinde hastada kullanmıyoruz" dedi.'PANDEMİ DÖNEMİNDE HAREKETSİZ KALINMAMALI'

Pandemi döneminde de bütün dünyanın önceliklerinin değiştiğini, herkesin evlerinde kaldığını da anımsatan Akay, "Ayakta fazla kalan ya da oturan kişilerin ev içerisindeyse eğer kendilerine bir iş yaratıp, yürümesi ve baldır kaslarını çalıştıracak egzersizler yapması gerekir. Eğer hareket edemeyecek kadar sorunlu kişiler varsa, bel fıtığı ya da ağır romatizması vardır, hareket edemiyordur; pasif egzersizler var. Bulunduğu yerde baldır kaslarını çalıştırmak adına topukları üzerinde kalma, inme; bacak bacak üstüne atmadan ayaklarını yukarı doğru kaldırarak bilekten ayaklarını döndürme gibi baldır kaslarını çalıştırıcı pasif egzersizler var. Kilo da varise çok sebep oluyor; evde pandemi döneminde hareketsiz kalan kişilerin kilo almamalarını ve diyetlerine dikkat etmesini öneriyoruz" diye konuştu.

'Çalışan her 3 kadın ve 5 erkekten 1'inde varis görülüyor'
'Çalışan her 3 kadın ve 5 erkekten 1'inde varis görülüyor'

Kalp Damar Bölümü, Türkiye, Kadın, Kalp, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Çalışan her 3 kadın ve 5 erkekten 1'inde varis görülüyor' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ali Akman'ın Salzburg'a transferini duyuran Twitter hesabı sahte çıktı Ligue 1'de Lille, PSG ile berabere kalarak liderliğini sürdürdü Yolsuzlukla mücadele eden ülkede şaşırtan olay! 10 bin kişi işe gitmeden maaş almış Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasöksüz: Türkiye'de koronavirüs mutasyonu saptanmadı Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak, 1 bölgeye kar geliyor Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti Virüsün mutasyona uğradığı İngiltere'den gelen yolcular PCR testi tapılarak Türkiye'ye alındı MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim Eray oldu
İYİ Partili Yokuş, Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Oksijen tükenmesi sonucu Konya'da 8 hasta öldü mü? İYİ Partili Yokuş, Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Oksijen tükenmesi sonucu Konya'da 8 hasta öldü mü?         
09:57
Korona mutasyonu haberleriyle yükselişe geçen dolar 7,72'den işlem görüyor Korona mutasyonu haberleriyle yükselişe geçen dolar 7,72'den işlem görüyor         
09:43
Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı         
09:35
ABD'de geliştirilen ve 70 dolara satılan elektrikli maske koronavirüsü tamamen engelliyor ABD'de geliştirilen ve 70 dolara satılan elektrikli maske koronavirüsü tamamen engelliyor         
09:20
Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü         
08:49
Koronadan dolayı nüfusu artan Bodrum'da kuraklık tehlikesi! Yazın susuzluk yaşanabilir Koronadan dolayı nüfusu artan Bodrum'da kuraklık tehlikesi! Yazın susuzluk yaşanabilir         
08:19
Hastaneden evine gönderilen 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti Hastaneden evine gönderilen 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti         
05:49
İzmir'de orantısız güç kullanan polis memuru açığa alındı İzmir'de orantısız güç kullanan polis memuru açığa alındı         
01:55
Fransa'yı üzen olay! Maç sonrası üzerine projektör düşen çim görevlisi feci şekilde can verdi Fransa'yı üzen olay! Maç sonrası üzerine projektör düşen çim görevlisi feci şekilde can verdi         
00:10
Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor         
23:13
Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti         
22:47
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var         
20:13
Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor         
20:01
Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü         
19:51
İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi         
14:53
DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 10:13:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Çalışan her 3 kadın ve 5 erkekten 1'inde varis görülüyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei