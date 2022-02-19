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Çalışan kadınlar KADES'lendirildi - Son Dakika

Çalışan kadınlar KADES'lendirildi

19.02.2022 09:58
Çalışan kadınlar KADES'lendirildi

Düzce'de bulunan iki farklı fabrikada çalışan kadınların telefonlarına Jandarma ekipleri tarafından KADES uygulaması yüklendi.

Düzce'de bulunan iki farklı fabrikada çalışan kadınların telefonlarına Jandarma ekipleri tarafından KADES uygulaması yüklendi. Çalışan kadınlara ayrıca kadınlara şiddete uğrama durumda yapmaları gerekenlerde anlatıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından merkeze bağlı Doğanlı Köyü'nde bulunan tekstil fabrikasında çalışan 560 kadın işçiye kadına şiddetin önlemesi ile ilgili olarak bilgiler verildi. Kadınlara haklarını anlatan ekipler ayrıca şiddete maruz kalan kadınların yapması gerekenler hakkında da bilgiler verdiler. Ekiper KADES Hakkında da kadınlara bilgiler aktardılar.

Programın sonunda ise ekipler kadınların cep telefonlarına, KADES uygulamasını İndirerek KADES broşürü dağıttılar. - DÜZCE

Çalışan kadınlar KADES'lendirildi

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Düzce, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalışan kadınlar KADES'lendirildi - Son Dakika


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