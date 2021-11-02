Çalışan kadınlara şiddetle mücadele ve KADES eğitimi verildi - Son Dakika

Çalışan kadınlara şiddetle mücadele ve KADES eğitimi verildi
02.11.2021 16:19
Manisa'da jandarma ve ŞÖNİM ekipleri tarafından Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesinde 135 kadın çalışana 'Kadına yönelik şiddet ile mücadele ve KADES' eğitimi verildi.
Manisa'da jandarma ve ŞÖNİM ekipleri tarafından Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesinde 135 kadın çalışana 'Kadına yönelik şiddet ile mücadele ve KADES' eğitimi verildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM)'nden 2 ve Manisa İl Jandarma Komutanlığından 10 olmak üzere toplam 12 personelin katılımıyla Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesinde 135 kadın çalışana 'Kadına yönelik şiddet ile mücadele ve KADES' eğitimi verildi. Çalışan kadınlar KADES programını akıllı telefonlarına indirerek, nasıl kullanacakları konusunda bilgilendirildi. - MANİSA
Son Dakika 16:15 AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak 16:06 Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı 15:59 Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor 15:38 Sadece birkaç saat dayanabildi! Evladının ölüm haberini alan anne, hayatını kaybetti 15:10 Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor 15:02 Günümüzde bir otomobil almak için 2003 yılına geri dönmek gerekiyor 14:19 Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi 14:09 Havalimanında piste inen uçağın önüne çıktılar! Adana'daki garip olayın sırrı çözüldü