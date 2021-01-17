Çalışan-Sen ve Din-Bir-Sen, din görevlilerinin öncelikle aşılanacaklar listesine alınmasını istedi - Son Dakika

Çalışan-Sen ve Din-Bir-Sen, din görevlilerinin öncelikle aşılanacaklar listesine alınmasını istedi
17.01.2021 15:01
Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonu (Çalışan-Sen) Genel Başkan Vekili ve Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası (Din-Bir-Sen) Genel Sekreteri Menderes Ateş, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı öncelikle aşılanacaklar arasına din görevlilerinin de alınmasını talep etti.
Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonu (Çalışan-Sen) Genel Başkan Vekili ve Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası (Din-Bir-Sen) Genel Sekreteri Menderes Ateş, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı öncelikle aşılanacaklar arasına din görevlilerinin de alınmasını talep etti.
Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, din görevlilerinin Kovid-19 ile mücadele sürecinde hem Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev yaptığını hem de filyasyon ekiplerinde yer aldıklarını belirtti.
Kovid-19'dan vefat edenlerin yıkanması, cenaze namazının kıldırılması ve defin işlerine öncülük eden imam ve müezzinlerin öncelikli aşılanması gerekenler listesinde yer almadığını hatırlatan Ateş, "Bu eksikliğin bir an önce giderilmesini, risk grubuna imam hatip ve müezzinlerimizin de dahil edilip aşılarının yapılmasını yetkililerden acilen talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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