Çalışan taksilerin yüzde 70'i Muratpaşa'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çalışan taksilerin yüzde 70'i Muratpaşa'da - Son Dakika

Çalışan taksilerin yüzde 70'i Muratpaşa'da

6 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik'le birlikte Çağlayan ve Bahçeli taksi durak esnafıyla bir araya geldi.

Çalışan taksilerin yüzde 70'i Muratpaşa'da, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik'le birlikte Çağlayan ve Bahçeli taksi durak esnafıyla bir araya geldi.


Başkan Uysal'ı makamında gerçekleşen buluşmada Özçelik, Muratpaşa'da 130 civarında taksi durağında 2 bin 500'e yakın taksinin çalıştığını söyledi. Antalya genelinde çalışan taksilerin yüzde 70'inin Muratpaşa'da bulunduğuna dikkat çeken Özçelik, "Bu anlamda Muratpaşa'da yapılan her hizmet, her çalışma esnafımızı doğrudan ilgilendiriyor. Bugüne kadar hep esnafın yanında oldunuz. Bundan sonra böyle olacağından en ufak bir şüphemiz yok" diye konuştu ve teşekkürlerini dile getirdi. Ziyaretleri dolayısıyla Oda Başkanı Özçelik ve durak esnafına teşekkürlerini dile getiren Başkan Uysal, kentin günlük ticaret hareketliliği içinde Antalya esnafının ön plana çıkması için her türlü çalışmayı geçmişte yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Uysal, semt pazarlarının cazip alışveriş noktaları haline gelmesi için Muratpaşa Belediyesi kurumsal kimliği altında pazar yerlerinin tanıtımını yaparken, taksi esnafının durak harici bekleme yerleri için ödediği işgaliye ücretlerini kaldırdıklarını söyledi. Başkan Uysal, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'yle (AESOB) yaptıkları bir çalışmayla da belediyenin satın almalarından Antalya esnafının haberdar olabilecekleri bir iletişim kanalı kurulması için gerekli yazışmaların yapıldığını belirtti. Ümit Uysal, bunlarla birlikte Muratpaşa Belediyesi'nin cadde ve sokak yenileme çalışmaları taksi esnafının hem trafikte güvenli bir şekilde seyrini sağlarken toprağa kadar inilerek yenilenen caddelerin esnafın lastik gibi masraflarının bir nebze olsun düşmesini sağladığını dile getirdi. - ANTALYA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İş yapmakta zorlanan turkuaz taksiler, sarıya geçmek için İBB'ye gitti
Antalya'da futbola fırtına arası Boca Juniors'ın Mauricio Isla'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi Kadın öğretmen aracıyla suda mahsur kalınca büyük panik yaşadı

Son Dakika Haberleri
19:02 Manisa-Turgutlu kara yolu kaza nedeniyle 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı - Son Dakika
19:01 Kazaya neden olan sürücünün kaçmasına izin vermediler - Son Dakika
19:01 AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor - Son Dakika
19:00 Avustralyalı profesörden korkutan açıklama: "En kötüsü henüz gelmedi" - Son Dakika
19:00 CSU lideri Söder, Şahin'in belediye başkanlığı adaylığından çekilmesinden üzüntü duyuyor - Son Dakika
18:45 İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
18:32 Çelik'ten alevi şehit asker açıklaması: Devlet şehit ailesinin isteğine göre tören yapmaktadır - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 19:05:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çalışan taksilerin yüzde 70'i Muratpaşa'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]